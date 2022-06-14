Политика "У нас нет времени на…": Зеленский назвал конкретное условие для переговоров с роССией

2022-06-14 17:30

Президент заявил, что Украина готова к переговорам с россией, однако, если конкретное условие.

Владимир Зеленский заявил, что Украина вернется за стол переговоров только при одном условии – если россия готова положить конец войне. Об этом глава государства рассказал в интервью изданию ZDF.

"У нас нет времени на разговоры, которые не работают. Мы точно знаем, что делаем. Подчеркиваю, у нас нет сомнений, и мы готовы говорить только в том случае, если другая сторона готова положить конец войне", - заявил глава государства.

Отметим, что ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Украина и россия, безусловно, сядут за стол переговоров, но не сегодня и не на условиях оккупантов. Он отметил, что россия продвигает позицию необходимости проведения переговоров именно сейчас, потому что собрала все свои ресурсы на востоке Украины, где сейчас идут очень интенсивные боевые действия.

"Они имеют определенную иллюзию, что это тот момент, когда надо заставить Украину... через европейское сообщество и элиту, чтобы именно сегодня мы сели за стол переговоров, потому что они имеют иллюзию, что они на пике своей готовности", - сказал Подоляк.