Политика Послы европейских стран обсудили идею Макрона о новом союзе, который станет альтернативой ЕС

2022-06-16 10:27

Послы стран-членов ЕС обсудили возможность создания нового политического сообщества, членами которого могут стать страны, которые хотят получить членство в ЕС, в том числе и Украина. Об этом сообщил журналист Рикарда Йозвяка в Twitter.

Отмечается, что данное сообщество не будет "альтернативой" расширения Евросоюза, а также не заменит Совет Европы и ОБСЕ.

Йозвяк отметил, что пока вероятность создания данного сообщества вызывает больше вопросов, чем ответов, в частности по бюджету и прибавочной стоимости.

Напомним, Макрон заявил, что вступление Украины в состав Европейского союза может длиться несколько десятилетий и призвал создать "европейское политическое сообщество", которое могло бы принять в свои ряды Украину.

Вскоре после этого в Киеве заявили что Украине не интересны "суррогаты" статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к стране и задевают чувства ее населения.

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