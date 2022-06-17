Экономика Рекордные цены на бензин и дизтопливо в США и Европе обрушили мировой спрос на нефть

2022-06-17 18:28

Стоимость топлива сохранится на высоком уровне по меньшей мере до 2024 года, считают аналитики компании Wood Mackenzie.

Аналитики отмечают, что нефтеперерабатывающие заводы изо всех сил пытаются удовлетворить спрос, восстанавливающийся после пандемии. Давление должно снизиться во второй половине 2023 года, когда ожидается запуск нескольких новых крупных нефтеперерабатывающих заводов, в том числе на Ближнем Востоке

По словам аналитика Алана Гелдера, на данный момент рекордные цены на бензин и дизельное топливо в США, Европе и других странах снизили мировой спрос на нефть примерно на 1 миллион баррелей в сутки, что составляет примерно 1% мирового спроса.

"Система выглядит очень, очень напряженной, пока не появится небольшой запас новых (перерабатывающих) мощностей", - сказал он.

При этом отмечается, что прибыль НПЗ находится на рекордно высоком уровне около 30 долларов за баррель.

WoodMac ожидает, что в следующем году цены на нефть в среднем составят около 100 долларов за баррель по сравнению со 110 долларами в этом году. Цены на нефть марки Brent в настоящее время находятся на уровне около 120 долларов за баррель.

Гелдер сказал, что нефтеперерабатывающий сектор работает на максимуме, где это возможно, и уделяет первостепенное внимание дизельному топливу, но предложение остается недостаточным для удовлетворения спроса, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после пандемии COVID-19.