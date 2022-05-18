Экономика Кабмин нашел способ оперативно исправить ситуацию с бензином и дизтопливом на АЗС Украины

2022-05-18 15:38

Кабинет министров Украины временно приостановит государственное регулирование цен на бензин. Об этом в эфире UA РАЗОМ сообщила первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Это в максимально короткие сроки приведет к сокращению очередей на АЗС, а национальный оператор в свою очередь проведет большие системные закупки топлива, чтобы сбалансировать ситуацию на рынке.

Свириденко подчеркнула, что ожидаемые цены будут в пределах до 58 грн на дизтопливо и 52 грн на бензин. Участникам рынка, злоупотребляющим ситуацией, обещают санкции.

Как сообщает Свириденко, из-за войны Украина потеряла 97% логистических каналов поставки топлива, а также Кременчугский НПЗ, удовлетворявший (после прекращения импорта топлива с востока и с севера) 50% спроса на дизель и 100% спроса на бензин.

Сказалась на ситуации и блокада портов: теперь топливо в страну поставляется по железной дороге и речным транспортом.

По словам Свириденко, топливо будет поступать через западную границу: достигнута договоренность с Польшей об увеличении объема пропуска топлива с 60 тысяч до 120 тысяч тонн.

subscriber subscriber

Еще по теме

Активисты Greenpeace помешали танкеру с русской соляркой причалить в Великобритании

2022-05-18 14:31

В Офисе президента заявили, что ситуация с бензином и соляркой в Украине уже стабилизирована

2022-05-12 08:26

В Украине начато расследование синхронного повышения цен на бензин - подозревают сговор трейдеров

2016-05-20 19:31

До полного бака! Снижение цен на бензин продлится совсем недолго

2014-10-17 17:56

Еще новости в разделе "Экономика"

Кабмин нашел способ оперативно исправить ситуацию с бензином и дизтопливом на АЗС Украины

2022-05-18 15:38

Стала известна точная сумма ущерба от обстрелов русскими оккупантами украинских городов

2022-05-13 18:28

ЕС разработал четкий план помощи Украине в экспорте зерна и сельхозпродукции

2022-05-13 11:35

США укрепляют экономику Украины - отменены таможенные пошлины на украинскую сталь

2022-05-10 10:25
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Кабмин нашел способ оперативно исправить ситуацию с бензином и дизтопливом на АЗС Украины 2022-05-18 15:38
Стала известна точная сумма ущерба от обстрелов русскими оккупантами украинских городов 2022-05-13 18:28
ЕС разработал четкий план помощи Украине в экспорте зерна и сельхозпродукции 2022-05-13 11:35
США укрепляют экономику Украины - отменены таможенные пошлины на украинскую сталь 2022-05-10 10:25