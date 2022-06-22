Фото-видео видео Владимир Зеленский выступил на Международном фестивале Каннские львы - ПОЛНОЕ ВИДЕО

2022-06-22 13:34

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Международном фестивале Каннские львы. В формате видеообращения он заявил, что нуждается в союзниках, а сила "львов", по его мнению, больше силы ядерного оружия. Ролик появился на сайте ОП.

Глава государства считает, что участники фестиваля с помощью своих профессиональных качеств могут принести мир в Европу.

Зеленский подчеркнул, что именно от внимания мира зависит, когда и чем закончится эта война.

"Вы - лучшие креативщики мира, вы всегда на острие событий. "Флаг беженцев" или "Смелая девочка", "Айс бакет челлендж" или "Реки света" – вы каждый раз находите слова и образы, чтобы достичь глубин человеческой души и заставить людей говорить о проблемах, которых иначе не замечали бы", - сказал президент.

Также он добавил, что кампании и работа участников фестиваля сделают легенду из нашей борьбы за свободу.

"Ведь мы боремся за свободу не только для себя – мы боремся за свободу всего демократического мира, всех, кто даже представить себе не может, какие масштабы тирании и цензуры существуют в России", - добавил украинский лидер.