Спорт Сражение Усика и Джошуа станет историческим - менеджер боксера

2022-06-22 21:30

Эгис Климас рассказал о своих ожиданиях от реванша, который пройдет в Саудовской Аравии.

20 августа в Саудовской Аравии произойдет историческое сражение. Такое предположение во время пресс-конференции посвященной реваншу между Усиком и Джошуа, высказал менеджер украинца Эгис Климас.

По словам функционера, для обоих спортсменов предстоящий поединок будет иметь огромное значение.

"Этот бой очень важен для обоих боксеров, не только для какой-нибудь одной стороны.

Энтони хочет вернуть свои титулы. Мы знаем, что у него новый тренер. Я лично знаю Роберта Гарсию, раньше он тренировал нескольких моих чемпионов. Он отличный наставник. Я думаю, что Энтони проделал хорошую работу, выбрав этого тренера.

Для Усика важно сохранить титулы и идти дальше, ведь есть шанс, что победитель этого противостояния получит возможность сразиться за абсолютное чемпионство. Это будет историческое сражение.

Уверен, что 20 августа также станет историческим днем ​​для бокса", - сказал Климас.

Напомним, что реванш Усик - Джошуа официально состоится 20 августа в Саудовской Аравии, городе Джидда, на арене Super Dome.