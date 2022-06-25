Политика Госсекретарь США Блинкен: роССия уже проиграла

2022-06-25 11:30

 

Российская Федерация уже проиграла в развязанной войне против Украины.

Об этом сказал государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен на пресс-конференции в Берлине, сообщила "Європейська правда".

"Украинцы обороняются с невероятной отвагой, а Россия уже проиграла. Целью Путина, как он сам говорил, было уничтожение Украины как независимой и суверенной страны. Эта цель потерпела неудачу. Суверенная и независимая Украина будет существовать дольше, чем будет жить Путин", – заявил он.

"С начала вторжения погибли или получили ранения десятки тысяч российских военных. Россия продолжает терять танки, авиацию, бронетехнику в больших количествах", – сказал госсекретарь США.

Даже если в случае дальнейшего наступления Россия займет полностью разрушенные ею же города, то украинские военные отойдут на более укрепленные позиции, где смогут эффективно обороняться, заявил Блинкен.

"Наша разведка сообщает, что российские войска и дальше страдают от низкого боевого духа, высокого уровня смертности, проблем с техникой и руководства, которое отказывается сообщать им о реальном положении дел на поле боя", – сказал госсекретарь США.

Санкции против России призваны ускорить прекращение военной агрессии, заявил Блинкен.

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