Как избежать обезвоживания и повышенной нагрузки на сердце в жару - полезные советы медиков

Высокая температура воздуха (более 30 °С), которая держится 3 дня и более, вызывает особое опасение медиков. В периоды аномальной жары значительно повышается нагрузка на сердце и возрастает риск инфарктов, поскольку кровь сгущается. Также ухудшается психоэмоциональное состояние.
Если температура воздуха выше 21 °С, организм человека вступает в зону риска дегидратации, поэтому требуется постоянное восполнение жидкости в организме, отмечают эксперты из Американской Ассоциации Сердца. Они составили рекомендации по поддержанию водного баланса организма:
- Постоянно иметь при себе емкость с водой;
- Ежедневно включать в рацион фрукты и овощи с высоким содержанием жидкости;
- Перед каждым приемом пищи выпивать стакан воды;
- Выпивать стакан воды после каждого посещения туалета;
- Установить в мобильном телефоне напоминание о том, что нужно пить воду каждый час.
Чтобы придать жидкости вкус, не добавляя лишних калорий, медики рекомендуют добавлять в воду дольку лимона или лайма либо веточку мяты.
Достаточное количество воды не только улучшает кровообращение, но и обеспечивает организму необходимый тонус, повышает работоспособность и контролирует аппетит.
Особенно важны меры предосторожности в жару людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, избыточной массой тела и людям в возрасте старше 50 лет.