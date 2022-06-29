В Украине дешевеют все виды топлива - почем сейчас бензин, автогаз и дизтопливо

Похоже пик топливного кризиса пройден. В Украине уже сейчас дешевеет автогаз, бензин и даже дизельное топливо.
Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн сообщает, что оптовая цена на дизтопливо снизилась ниже розничной впервые за почти 3 месяца.
Это говорит о том, что промышленные потребители и аграрии «наелись». Следовательно, больше горючего пойдет на АЗС.
Увеличивается и оптовое предложение и бензина.
Надеемся, мы это ощутим. Но в любом случае экономим и потребляем ответственно!
На АЗС газ уже можно найти по 36,95 грн/л.