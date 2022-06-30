Политика Финляндия и Швеция официально получили приглашения стать членами НАТО

2022-06-30 08:26

Финляндия и Швеция в ходе саммита НАТО в Мадриде официально получили приглашения присоединиться к Североатлантическому альянсу и стать членами НАТО.

"Мы подтверждаем нашу приверженность политике открытых дверей НАТО. Сегодня мы приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО и согласились подписать протоколы о вступлении", - говорится в сообщении НАТО.

Отмечается, что при вступлении в Альянс крайне важно, чтобы законные интересы безопасности всех союзников были должным образом учтены.

"Мы приветствуем заключение трехстороннего меморандума между Турцией, Финляндией и Швецией по этому вопросу. Присоединение Финляндии и Швеции сделает их безопаснее, НАТО - сильнее, а евроатлантическую зону - более безопасной", - сказано в сообщении.

Ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО должны все 30 стран-участниц.