Политика Официальный Лондон заявил, что переговоры с рф возможны только после ее поражения в Украине

2022-06-30 15:37

Глава МИД Британии Лиз Трасс считает, что мирные переговоры с россией следует вести только после ее поражения в Украине. Об этом Трасс сказала во время публичного форума НАТО, который проходит на полях саммита в испанской столице.

"Нам необходимо обеспечить поражение россии в Украине. Это необходимо для европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ, которым можно достичь длительного мира в Европе", - сказала Лиз Трасс.

Она отметила, что не считает возможным вести переговоры с моцковией по ситуации, когда ее войска остаются в Украине.

"Есть люди, которые говорят, что есть возможности для переговоров сейчас, в то время как рф еще в Украине. Но я думаю, что это принесет фальшивый мир. Это приведет к дальнейшей агрессии в будущем. Мы должны изучить уроки прошлого - ошибки Минского протокола, к примеру, который не смог обеспечить длительный мир в регионе", - отметила глава МИД Британии.

Она подчеркнула, что "мы должны сперва победить россию, а затем вести переговоры".