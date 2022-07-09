Политика США могут обеспечить Украину оружием на годы вперед, - Пентагон

2022-07-09 17:00

Соединенные Штаты Америки (США) прорабатывают планы по обеспечению Украины поставками оружия на годы вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как заявил на условиях анонимности представитель Пентагона, Вашингтон планирует удовлетворить потребности Украины "на месяцы и годы вперед", а также поставить дополнительные системы береговой охраны и заместить советские средства ПВО.

"Если россияне думают, что смогут выжить украинцев, им нужно переосмыслить это, потому что мы уже поворачиваемся к тому, чтобы думать о том, что нужно украинцам в предстоящие месяцы и годы", - добавил он.

Напомним, сегодня стало известно, что Вашингтон готовит новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов, в который войдут еще четыре установки HIMARS, а также ракеты и боеприпасы для артиллерии.