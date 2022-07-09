Политика Посольство роССии в США испугалось передачи Украине еще четырех РСЗО HIMARS: выразили недовольство

2022-07-09 15:00



Россия отреагировала на решение США передать Украине еще четыре реактивных системы залпового огня HIMARS. Режим президента РФ Владимира Путина выразил недовольство усилением ВСУ современными видами оружия.

Соответствующее заявление сделало посольство РФ в США. По мнению России, развязавшей войну против Украины, такие действия Вашингтона направлены на якобы затягивание этой войны.

"Обратили внимание на заявление Пентагона о предстоящей отправке на Украину еще четырех РСЗО HIMARS. За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой", – говорится в заявлении посольства.

Представительство Москвы утверждает, что оружие из Соединенных Штатов якобы применяется украинской армией для "уничтожения городов Донбасса".

"Тезис высокопоставленных представителей США о том, что продукция военного назначения используется украинцами в оборонных целях несостоятелен", – заявили в посольстве.

Ранее сообщалось, что 8 июля президент США Джо Байден подписал приказ о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. Речь идет о еще 400 миллионах долларов.

Новый пакет помощи включает четыре дополнительных реактивных системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним. Отмечается, что эти РСЗО более точные и совершенные, чем те, которые уже применяют украинские военнослужащие против российских оккупантов.