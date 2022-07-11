Политика Зеленский ответил на петицию о введении экзамена для получения гражданства Украины

2022-07-11 16:00

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины. Глава государства поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать соответсвующий вопрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию, опубликованную на сайте Офиса президента.

Президент отметил, что вопрос о введении обязательного экзамена для приобретения гражданства Украины потребует законодательного урегулирования.

Согласно Конституции и закону "О Кабинете министров Украины", правительство обеспечивает проведение политики в сферах образования и науки, всестороннего развития и функционирования государственного языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, проведение государственной правовой политики, регулирует миграционные процессы.

"Я обратился к премьер-министру Д. Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос", - заявил Зеленский.

Отметим, что петиция была подана 23 мая этого года. Ее инициатор Виталий Капустян просит главу государства ввести обязательный экзамен для получения украинского гражданства.

Автор заявил, что кроме набора документов, кандидаты должны показать свое уважение и подлинный интерес к приобретению гражданства Украины.

При этом, он считает, что экзамен должен включать тесты по украинскому языку, истории Украины, тест на знание Конституции. Также автор предлагает изучение государственного гимна.