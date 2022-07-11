Политика Байден обсудит поставки советского оружия в Украину во время визита на Ближний Восток

2022-07-11 21:00

Президент США Джо Байден на следующей неделе посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. По данным западных СМИ, таких как DW и NYT, он планирует обсудить поставки оружия в Украину и ситуация с энергоресурсами.

Детали

По словам самого президента в колонке NYT, написанной незадолго до самой поездки, его администрация признает наличие вызовов, связанных с ядерной программой Ирана, активностью проксигруппировок, гражданской войной в Сирии, кризисом продовольственной безопасности на фоне войны в Украине, деятельностью террористических формирований, политическим тупиком в Ираке, Ливии и Ливане, а также отставанием в стандартах в области прав человека.

И он намерен решить эти проблемы.

Как сообщает The New York Times, Вашингтон призывает третьи страны предоставить остатки оружия советского производства, с которым украинские военные лучше умеют обращаться, и этот пункт включен в повестку дня поездки Байдена на Ближний Восток, где глава государства должен встретиться с лидерами арабских стран, когда-то сотрудничавших с Москвой в плане поставок вооружений.

Американские чиновники признают, что запасы оружия в США и Европе в какой-то момент иссякнут, а выделения еще 54 млрд долларов на военную и другую помощь Киеву в ближайшее время не ожидается, пишет NYT.

На этом фоне команда Байдена ищет долгосрочную стратегию по мере того, как опасность масштабной эскалации в Европе возрастает, перспектива урегулирования в войне россии с Украиной путем переговоров - далека, а общественность начинает уставать от войны - как в США, так и за их пределами, отмечает издание.