Мир Правительство Франции готовится к полному прекращению поставок газа из рф

2022-07-12 14:32

Правительство Франции готовится к полному прекращению поставок газа из россии. Там считают, что это "наиболее вероятный сценарий".

Об этом заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр.

"Я думаю, что полное прекращение поставок российского газа вполне реально, и нам нужно подготовиться к этому. Было бы совершенно безответственно игнорировать этот сценарий", - отметил чиновник.

По его словам, это "наиболее вероятным сценарием".

Он также отметил, что правительство работает над определением списка компаний, которые должны получить приоритетную защиту в случае перебоев с поставками. В частности, "первая линия защиты" - сокращение потребления энергии домохозяйств и компаний, а следующий этап - строительство новой инфраструктуры. Например, плавучий терминал для поставок сжиженного природного газа из-за рубежа.

Информагентства отмечают, что на российские поставки приходится 17% всего газа Франции. Этот факт делает страну менее зависимой от них, чем другие европейские государства.

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