Мир Польша больше никак не зависит от русского газа, - Премьер-министр Матеуш Моравецкий

2022-04-28 11:34

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о выходе страны из любой формы зависимости от россии. Об этом говорится в сообщении канцелярии премьера.

"С сегодняшнего дня мы перестали быть в любой зависимости от россии. Наши склады по-прежнему заполнены, мы будем наполнять их ежедневно на 100%. На сегодня 78% – поставки с севера, юга, запада, а также отечественное производство", - отметил Моравецкий.

Как ранее заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕК была готова к возможному отключению газа москвой. По ее словам, Польша и Болгария уже получают этот энергоресурс от членов ЕС по интерконнекторам.

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