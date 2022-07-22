Фото-видео видео Удары HIMARS по складам и командным пунктам оккупантов снизили активность их артиллерии

2022-07-22 08:26

Уничтожение Украиной роССийских складов боеприпасов с помощью американских HIMARS, вероятно, привело к снижению активности артиллерии оккупантов.

Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

Украинские удары HIMARS по складам боеприпасов, тыловым подразделениям и пунктам управления, вероятно, ухудшают позиции артиллерии рашистов.

В частности, такие атаки ухудшили способность террористических войск выдерживать большие объемы артиллерийского огня вдоль линии фронта.

Эксперты отмечают, что примерно с 10 июля число обнаруженных тепловых аномалий на Донбассе значительно уменьшилось, о чем свидетельствуют по данным NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS).

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фото Какие мины ставят в Украине оккупанты - запомните и покажите детям! 2022-07-21 09:31
КАРТА В сети показали, куда могли бы достать ракеты ATACMS с дальностью 300 км 2022-07-18 17:30