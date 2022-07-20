Экономика Такого еще не было: Украина получит рекордную сумму помощи от Запада

2022-07-20 21:30

 

Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития предоставит Украине грант в 4,5 млрд долларов. Безвозвратная денежная поддержка направлена на финансирование проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Об одобрении такого решения Кабмином свидетельствует распоряжение от 19 июля 2022 года №613-р.

Это распоряжение было поручено Министерству социальной политики, Министерству здравоохранения, Министерству образования и науки, Пенсионному фонду Украины, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, чтобы они выполнили соглашение Плана экологических и социальных обязательств (ESCP).

Кроме того, Международная ассоциация развития будет администрировать Целевой фонд многих доноров по софинансированию проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине".

Предоставленные средства, а именно 4,5 млрд долларов, будут выплачены, в частности, украинцам в виде пенсий и зарплат. Также они покрывают расходы государства на бесплатную медицину и образование для населения.

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