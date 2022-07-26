Мир Как жителям больших городов пережить летнюю жару - советы медиков

2022-07-26 12:27

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Украине будет удерживаться жаркая и сухая погода. Врачи рассказали, как жителям больших городов пережить жару.

Специалисты рекомендуют:

В общественном транспорте использовать влажные салфетки или термальную воду, увлажняя лицо, шею и зону декольте; Передвигаться по городу в умеренном темпе; Перенести физические нагрузки на более позднее время, избегать серьезных нагрузок; В период с 12 до 17 часов желательно находиться в помещении либо в тени. Нахождение на солнце в это время опасно даже для молодых и здоровых людей; Во время пребывания на улице надевать головной убор; Иметь при себе бутылку негазированной воды и пить ее небольшими глотками;

Категорически запрещено употребление энергетических напитков, создающих дополнительный стресс для организма.