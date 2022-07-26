Как жителям больших городов пережить летнюю жару - советы медиков
2022-07-26 12:27
Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Украине будет удерживаться жаркая и сухая погода. Врачи рассказали, как жителям больших городов пережить жару.
Специалисты рекомендуют:
- В общественном транспорте использовать влажные салфетки или термальную воду, увлажняя лицо, шею и зону декольте;
- Передвигаться по городу в умеренном темпе;
- Перенести физические нагрузки на более позднее время, избегать серьезных нагрузок;
- В период с 12 до 17 часов желательно находиться в помещении либо в тени. Нахождение на солнце в это время опасно даже для молодых и здоровых людей;
- Во время пребывания на улице надевать головной убор;
- Иметь при себе бутылку негазированной воды и пить ее небольшими глотками;
Категорически запрещено употребление энергетических напитков, создающих дополнительный стресс для организма.