Мир Грузия обвинила рф в попытке аннексировать часть Бичвинта - ситуация накаляется

2022-07-27 13:34

Рф планирует "заполучить" часть грузинского курорта Бичвинта с помощью договора с так называемой "Республикой Абхазия". Подобные действия - очередная форма аннексии со стороны правящего режима кремля. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем Twitter-аккаунте.

"То, что мы видим в Бичвинта - это форма аннексии территории Грузии росией. Мы видим острую реакцию людей на эти события. Это результат непрекращающейся оккупации. Я категорически осуждаю это и призываю международное сообщество к жесткому реагированию", - подчеркнула она.

Отметим, что накануне в сети появилась информация о договоре между "Республикой Абхазия" и оркостаном об "аренде" со стороны последней реликтовой рощи, набережной и акватории, которые находятся в Бичвинта.

Страна-оккупант планирует захватить таким образом практически 186 гектаров земли и 115 гектаров морского пространства.

"Республика Абхазия" (согласно конституции Грузии, Абхазская Автономная Республика) - частичное признанное государство на территории Грузии. Помимо эрэфии, ее "независимость" признали только Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия.

Официальный Тбилиси рассматривает Абхазию, как часть своей территории, которая оккупирована войсками путлера.

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