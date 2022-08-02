Политика Первый пошел: Грузия перестала пропускать крымчан с российскими паспортами

2022-08-02 21:30

Грузия не пропускает на территорию страны жителей оккупированного Крыма по российским паспортам, если они были выданы после 2014 года. Теперь въезд в Грузию закрыт тем, у кого в графе место рождения указано «Крым, россия».

Об этом сообщает издание The Insider.

Пограничники уделяют особое внимание документам, в которых местом рождения указаны Украина или Украинская ССР, если заграничный паспорт выдан подразделением МВД рф в Краснодарском крае.

В этом случае туристов просят показать внутренний паспорт гражданина рф — если в нем сказано, что документ был получен в Крыму, то такой паспорт не признают, а во въезде отказывают. Кроме того, с крымчанами проводят разъяснительную беседу и напоминают об оккупации полуострова.

Нельзя попасть в Грузию и людям, которые давно проживают в россии, если родились в Крыму.

Примечательно, что в новых заграничных паспортах российские органы МВД проставляют место рождения в Крыму как в россии, даже если человек родился до оккупации региона или даже во времена Украинской ССР.

Издание приводит свидетельство одного из таких граждан, который прилетел в июне из Баку в Тбилиси для туризма и бизнеса и был отправлен обратно. По его словам, грузинские пограничники объяснили ему, что «Севастополь — это не россия, как написано в паспорте».