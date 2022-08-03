Мир Китай призвал авиакомпании избегать полетов в районе Тайваня: идут военные учения в ответ на визит Пелоси

2022-08-03 22:00

 

Китай призвал авиакомпании избегать полетов в районе Тайваня. Сейчас Пекин проводит там военные учения в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

В официальном уведомлении, отправленном вечером 2 августа, шесть областей воздушного пространства были обозначены как "опасные зоны". Как пишет Bloomberg, об этом рассказали перевозчики, получившие такие сообщения.

Полеты в районе Тайваня будут ограничены с 12:00 4 августа до 12:00 7 августа.

Кроме того, местные отделения Управления безопасности на море Китая, ссылаясь на военные учения и стрельбы, также выпустили несколько предупреждений для судов, пересекающих некоторые территории.

Как сообщалось ранее, Нэнси Пелоси вечером 2 августра прилетела с официальным визитом на Тайвань, несмотря на угрозы Китая. Она стала самым высокопоставленным политиком Соединенных Штатов, посетившим остров за 25 лет.

В ответ КНР объявила военные учения в шести районах моря вокруг Тайваня, а также ввела новые санкции в отношении острова. МИД Китая выразило решительный протест и осудило визит Пелоси, призвав Вашингтон не вмешиваться.

Сама Пелоси подчеркнула, что ее визит на Тайвань не противоречит политике США в отношении КНР и является "свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии".

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