Курьезы Более 25 тысяч граждан получили помощь через єПідтримку ошибочно - деньги придется вернуть

2022-08-05 14:29

Среди граждан Украины, получивших помощь в 6500 гривен в рамках программы єПідтримка, более 25 тысяч человек получили ее ошибочно – они были работниками бюджетных учреждений и не имели права на выплаты. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью для УНИАН.

По его словам, Минфин провел верификацию Реестра получателей помощи в рамках программы єПідтримка за период с 7 по 31 марта 2022 года. В нем содержится информация о почти 4,8 млн. получателей такой помощи.

"Было выявлено 25 тысяч 524 человека, которые являются работниками бюджетных учреждений и не имели права на получение соответствующей помощи", – рассказал Марченко.

Таким образом, по ошибке была выплачена помощь в 166 млн гривен.

По состоянию на 11 июля на внебюджетный счет Минэкономики было возвращено около 12 млн гривен. Из них почти 9 млн гривен вернули физические лица по результатам принятых мер, а еще 3 млн гривен. – банки в виде неиспользованной помощи.