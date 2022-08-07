Политика "Победителя в войне не будет": Эрдоган настаивает на встрече Путина с Зеленским

2022-08-07 12:00

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого кремлевский диктатор захотел видеть посредником в "мирных" переговорах, предложил Путину провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Турции.

Отрб этом турецкий лидер сказал представителям СМИ по возвращении из российского Сочи, где 5 августа встречался с российским президентом.

Он заявил о том, что его предыдущие контакты с кремлевским диктатором якобы нашли позитивное отражение на Кавказе, в Сирии и в Украине. Примером этого он назвал инициативу по экспорту зерна из Украины по Черному морю. Эрдоган захотел "реализовать план здоровым образом и трансформировать позитивную атмосферу в конкретные шаги к возвращению к переговорам в Стамбуле".

В заявлении турецким СМИ Эрдоган также отметил, что представителям Украины нужно сесть за стол переговоров с агрессором, так как победителя войне, которую в феврале цинично развязала РФ, по его мнению, не будет.

Он предложил российскому президенту Путину провести встречу с Зеленским на территории Турции

"Я молю бога, чтобы наши встречи в Сочи были полезными для нашего региона, особенно для Турции и России", – сказал он.

Напомним, во время встречи, которая состоялась в Сочи, Турецкая Республика согласилась перейти на оплату за газ РФ в рублях. Эрдоган также заявил о том, что переговоры в Сочи означают "новый этап в отношениях Москвы и Анкары".

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