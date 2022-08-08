Мир видео Китай применил грязную тактику рф - призывая подписать ядерный договор начал срочно наращивать арсенал

2022-08-08 13:32

Китай призывает все страны заключить общий договор о неприменении ядерного оружия первыми, заявили в МИД страны. При этом страна форсированными темпами наращивает ядерный арсенал.

Ранее с инициативой международного "ядерного" диалога выступили США.

Напомним, после вступления в силу Договора о запрещении ядерного оружия — запрещается применять ядерное оружие или угрожать его применением, разрабатывать, испытывать, изготавливать, приобретать, иметь во владении или накапливать его.

Ещё с 22 января 2021 г. Договор стал юридически обязательным для 51 государства, которое ратифицировало его или присоединилось к нему.