Политика Зеленский призвал ЕС к визовым ограничениям для роССиян: Европа – не супермаркет

2022-08-13 10:00

Президент Владимир Зеленский призывает ЕС ввести визовые ограничения для граждан России и считает их справедливыми.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "После всего, что оккупанты наделали в Украине, может быть только одно отношение к России – как к государству-террористу. Именно с этой точки зрения следует определиться с отношением к гражданам России. Я благодарю Чехию, государства Балтии и другие страны, которые вынесли на официальный уровень дискуссии в Европе по вопросу о визах для граждан государства-террориста".

"Во-первых, должна быть гарантия, что российские убийцы, руководство государственного террора не будут пользоваться "шенгеном".

Во-вторых, нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности. Нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором не важно, кто заходит и главное, чтобы человек просто расплатился за товары. Поэтому визовые ограничения для граждан России справедливы. Все защитники европейских ценностей должны на них настаивать".

Детали: Зеленский отметил, что в России есть граждане, которые действительно нуждаются в защите за границей из-за преследований на родине.

"Они должны получить помощь цивилизованного мира. Это известные юридические механизмы – через беженство, через просьбы об убежище, через другие возможности помочь и поддержать. Но это для тех, кто борется, кого преследуют. И это не должно относиться к отдыху граждан России в Европе, туризму, развлечениям, бизнес-делам. Работать на государство-террориста нельзя", – подчеркнул президент.

Предыстория:

- Правительство Эстонии 11 августа объявило, что через неделю не будет пускать россиян с выданными Эстонией шенгенскими визами за несколькими исключениями.

- Премьер Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в ЕС. Она подчеркнула, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека.

- Министр иностранных дел председательствующей в Совете Европейского Союза Чехии Ян Липавский в среду поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз для граждан России, ранее предложенный некоторыми странами ЕС.

- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что это Путин ведет войну в Украине и поэтому он против общего запрета въезда россиян в ЕС.

- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил Шольцу, что россияне преимущественно поддерживают войну.