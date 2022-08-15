Фото-видео видео Земля вздрогнет! ВСУ получили первые гаубицы Zuzana 2 - на что способна такая техника

2022-08-15 12:28

Первые четыре гаубицы Zuzana 2 уже в Украине. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Они оснащены новой бронированной кабиной, а ее башня может делать поворот на 360 градусов.

Они имеют автоматический перезарядчик, а также возможность вести огонь в режиме MRSI, то есть планировать огонь таким образом, чтобы несколько снарядов попадали одновременно.

Более того, они оснащены прицелом ночного видения, есть возможность введения поправок в боковой угол навигационной системы, что позволяет вести точную и эффективную стрельбу прямой наводкой.

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Фото-видео

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фото + видео В Крыму на военном аэродроме прогремели взрывы, люди в панике бегут из Новофедоровки 2022-08-09 16:30
фото Какие мины и ловушки ставят в Украине оккупанты - чем опасен каждый из боеприпасов 2022-08-02 09:34
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