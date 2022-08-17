Спорт Маск заявил, что хочет купить "Манчестер Юнайтед"

2022-08-17 18:00

 

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что покупает английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед".

Источник: Маск в Twitter

Дословно: "Кроме того, я покупаю "Манчестер Юнайтед", добро пожаловать".

Напомним: Ранее Маск хотел приобрести соцсеть Twitter, но решил расторгнуть сделку на приобретение. Он заявил, что Twitter "не предоставил или отказался" передать информацию, которая помогла бы Маску и его команде установить настоящее количество ботов или спам-аккаунтов на платформе социальной сети. Twitter пытается найти доказательства того, что Маск пытался сорвать финансирование сделки.

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