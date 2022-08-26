Экономика Ипотека возвращается! В Украине через "Дію" можно будет купить жилье в кредит

2022-08-26 19:31

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, правительство приняло постановление о доступной ипотеке. В первую очередь, она запускается для военных, для членов их семей, для медиков, для учителей, для ученых. И уже вторым этапом будут ВПЛ, а дальше все украинцы.

Этот проект предусматривает льготную ставку от 3 до 7% для того, чтобы можно было себе приобрести жилье.

"Просто в несколько кликов вы сможете в "Дії" отправить запросы в разные банки, автоматом аккумулируется вся необходимая информация после чего вы получаете документ электронный от банка, на какую сумму вы можете получить ипотеку. Далее с этим электронным документом вы можете обращаться к застройщикам, выбирать себе жилье и после этого покупать его в ипотеку», - добавил Фёдоров.

subscriber subscriber

Еще по теме

Жилье в долг: когда в Украине станут доступными ипотечные кредиты

2021-06-02 08:38

Почему ипотека под 7% не поможет большинству украинцев обзавестись жильем

2021-03-18 15:21

В Украине создают госкомпанию, которая будет давать ипотечные кредиты

2020-12-28 15:14

Ипотека под 12% и миллион рабочих мест: Гончарук пообещал украинцам «золотые горы»

2019-08-29 21:30

Еще новости в разделе "Экономика"

Ипотека возвращается! В Украине через "Дію" можно будет купить жилье в кредит

2022-08-26 19:31

В августе впервые за время войны банковская система Украины стала прибыльной

2022-08-25 10:27

Поставки сжиженного газа в Европу упали до минимума за полгода

2022-08-16 15:37

До конца года Украина получит почти 16 млрд долларов финансовой помощи

2022-08-16 11:33
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Ипотека возвращается! В Украине через "Дію" можно будет купить жилье в кредит 2022-08-26 19:31
В августе впервые за время войны банковская система Украины стала прибыльной 2022-08-25 10:27
Поставки сжиженного газа в Европу упали до минимума за полгода 2022-08-16 15:37
До конца года Украина получит почти 16 млрд долларов финансовой помощи 2022-08-16 11:33