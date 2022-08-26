Экономика Ипотека возвращается! В Украине через "Дію" можно будет купить жилье в кредит

2022-08-26 19:31

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, правительство приняло постановление о доступной ипотеке. В первую очередь, она запускается для военных, для членов их семей, для медиков, для учителей, для ученых. И уже вторым этапом будут ВПЛ, а дальше все украинцы.

Этот проект предусматривает льготную ставку от 3 до 7% для того, чтобы можно было себе приобрести жилье.

"Просто в несколько кликов вы сможете в "Дії" отправить запросы в разные банки, автоматом аккумулируется вся необходимая информация после чего вы получаете документ электронный от банка, на какую сумму вы можете получить ипотеку. Далее с этим электронным документом вы можете обращаться к застройщикам, выбирать себе жилье и после этого покупать его в ипотеку», - добавил Фёдоров.