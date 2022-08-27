Мир Лукашенко, оскорбив Шольца и Макрона, перешел к угрозам: "Думаете, мы языком ляпаем?"

2022-08-27 20:00



Белорусский лидер Александр Лукашенко отличился новыми скандальными заявлениями.

Так во время посещения Минского механического завода Лукашенко решил высказаться в адрес федерального канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона, пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Лидер Беларуси назвал канцлера Шольца "пацаном, который ничего не смыслит в политике", из-за того, что он озвучил информацию "закрытого характера" о разговоре с владимиром путиным.

"Поверьте, моя реакция (вы ее должны запомнить) – это пацан. Шольц – это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике", – отметил Лукашенко, комментируя недавние заявления канцлера о разговоре с российским президентом, в котором путин якобы сказал, что Беларусь и Украина не должны быть самостоятельными, суверенными государствами.

По мнению Лукашенко, Шольц должен был попросить у путина разрешения, чтобы озвучить эту информацию.

«О разговоре можно говорить и его обнародовать только с согласия человека на том конце провода. Он должен был договориться с Путиным, попросить его: "Вот, я хочу". И так далее», – считает Лукашенко.

Также он назвал "фейком" слова Шольца о том, что во время разговора с ним Путин отрицал независимость Беларуси и Украины.

"Не обращайте внимания на болтовню этого пацана. Он немного повзрослеет, если немцы его не выгонят, и поймет, что он болтун. Вот и все", — заявил Лукашенко.

«Прошелся» Лукашенко и по лидеру французов. Мол, Макрон "пиарился перед журналистами" разговором с главой Кремля.

"Это пацанье, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает", — считает Лукашенко.

Добавим, что Лукашенко также решил пригрозить Западу ядерным оружием.

«Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!" – сказал Лукашенко во время поездки.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о своих общениях с путиным накануне войны в Украине.

Так, по его словам, путин его убеждал в том, что Украина и Белорусь не могут быть независимыми государствами. Шольц также рассказал, что накануне полномасштабной войны он убеждал Путина, что Украина в ближайшие 30 лет не вступит в НАТО.

"Это война, которую начал путин, россия, и явно с намерением покорить своего соседа – я думаю, это была начальная цель. У путина действительно была идея провести карандашом по европейскому ландшафту, а потом сказать: "Это мое, а это твое". Это так не работает", – сказал Шольц.