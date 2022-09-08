Экономика В ЕС решили выделить Украине еще 5 млрд евро макрофинансовой помощи

2022-09-08 10:27

Еврокомиссия предлагает выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро. Об этом сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Ситуация в Украине требует нашей полной поддержки. Сегодня Европейская комиссия предлагает дополнительно 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи для страны", - написала она.

Фон дер Ляйен уточнила, что эти средства выделяются "сверх 10 миллиардов евро, уже предоставленных ЕС в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи".

Это должен быть транш из макрофинансовой помощи ЕС в 9 млрд евро, из которого Украина в августе получила первый миллиард.

Ранее сообщалось о том, что Украина получила в августе рекордную финансовую помощь - 4,6 млрд долларов. А всего с начала войны с россией - 17,5 млрд.