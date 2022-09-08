Экономика В ЕС решили выделить Украине еще 5 млрд евро макрофинансовой помощи

2022-09-08 10:27

Еврокомиссия предлагает выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро. Об этом  сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

 "Ситуация в Украине требует нашей полной поддержки. Сегодня Европейская комиссия предлагает дополнительно 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи для страны", - написала она.

Фон дер Ляйен уточнила, что эти средства выделяются "сверх 10 миллиардов евро, уже предоставленных ЕС в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи".

Это должен быть транш из макрофинансовой помощи ЕС в 9 млрд евро, из которого Украина в августе получила первый миллиард.

Ранее сообщалось о том, что Украина получила в августе рекордную финансовую помощь - 4,6 млрд долларов. А всего с начала войны с россией - 17,5 млрд.

subscriber subscriber

Еще по теме

Греция предоставила США порт Александруполис для помощи Украине

2022-07-25 08:25

Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту товаров в Калининград

2022-07-14 19:30

Еврокомиссия провела дебаты по заявке Украины в ЕС: названы первые итоги

2022-06-13 19:00

Когда Еврокомиссия обсудит статус кандидата в ЕС для Украины: названа дата

2022-06-09 22:30

Еще новости в разделе "Экономика"

В ЕС решили выделить Украине еще 5 млрд евро макрофинансовой помощи

2022-09-08 10:27

Не время! Возвращение акцизов на бензин и солярку отложили на неопределенный срок

2022-09-07 14:31

Украина и ЕС заключили сразу пять важных соглашений: помощь увеличится

2022-09-05 22:00

В Украине снова ввели акцизы на все виды топлива - что будет с ценами на бензин и дт

2022-09-02 21:36
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

В ЕС решили выделить Украине еще 5 млрд евро макрофинансовой помощи 2022-09-08 10:27
Не время! Возвращение акцизов на бензин и солярку отложили на неопределенный срок 2022-09-07 14:31
Украина и ЕС заключили сразу пять важных соглашений: помощь увеличится 2022-09-05 22:00
В Украине снова ввели акцизы на все виды топлива - что будет с ценами на бензин и дт 2022-09-02 21:36