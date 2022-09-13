Политика видео Зеленский назвал условие для ослабления санкций против рф

2022-09-13 20:00

Украинский президент считает, что о чем-либо говорить с Россией можно будет только после того, как ее войска уйдут с нашей территории.

Разговор об ослаблении санкций против России можно начинать только тогда, когда российская армия выйдет с территории Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию CNN.

"Нельзя снимать санкции, нельзя договариваться с Россией, нельзя вести предметный диалог с Россией, пока они не уйдут с нашей территории", - сказал он.

По мнению Зеленского, именно с этого можно начинать диалог о послаблении или снятии санкции, репарациях и прочее.

"Все что после этого - можно говорить о санкционной политике, о снятии тех или иных санкций, о репарациях, возмещении денег, о дипломатии, о диалоге. Все это можно делать на уровне президентов всех государств, любых институций и с кем-либо из РФ, если они ушли с наших территорий. Это та точка, с которой начинается новая история", - считает украинский лидер.

Зеленский добавил, что у Украины нет выхода и в этом не ее слабость, а сила, у РФ в отличие от Украины есть выбор.

"У России есть выход - уйти домой. У нас только этот дом, куда нам идти? Нам некуда идти", - добавил президент, уточнив, отвечая на вопросы журналиста, что Украина будет бороться до конца.