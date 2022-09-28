Мир В США заявили, что причиной выхода из строя Северных потоков вполне мог быть саботаж

2022-09-28 11:35

Предварительные данные свидетельствуют, что причиной утечки газа на роССийских газопроводах Северный поток мог быть саботаж. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Bloomberg.

"Первые отчеты указывают на то, что это может быть результатом нападения или диверсии, но это первые отчеты, мы еще их не подтвердили", - сказал он.

Глава Госдепа заявил, что США и их союзники "работают с утра до ночи" над решением проблемы энергетической безопасности ЕС, и "истоки не будут оказывать значительного влияния на энергетическую устойчивость Европы".

"Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Дании Еппе Куфудом явные диверсии на трубопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2", - говорится в сообщении Госдепартамента.

Напомним, оператор газопроводов Nord Stream AG заявил об беспрецедентном характере одновременного разрушения трех ниток газопровода в Балтийском море.

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Президент Молдовы Майя Санду заявила, что будет лишать гражданства тех, кто против Украины 2022-09-27 11:33
Грузия перевела КПП на особый режим, а роССия пригнала на границу БТР с военными 2022-09-26 20:30