Экономика США готовы помогать экономике Украины на $1,5 млрд ежемесячно

2022-10-03 18:00

Соединенные Штаты выразили готовность поддерживать финансовую систему Украины ежемесячной помощью в размере 1,5 миллиарда долларов, пока продолжается полномасштабная война против россии, и подталкивают своих европейских союзников к выделению аналогичных сумм.

Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщило агентство Bloomberg.

По словам собеседников издания, администрация президента США Джо Байдена провела переговоры с чиновниками ЕС, в частности в последние дни, где настаивала на том, чтобы Европа сделала больше. Ранее и союзники блока, и некоторые европейские дипломаты критиковали ее из-за крайне медленных темпов принятия решений по поддержке Киева.

Нынешние дискуссии между США и ЕС касаются создания более регулярного механизма для поддержания экономики Украины ввиду того, что война входит в затяжную фазу. Американская сторона указывала, что в Конгрессе в дальнейшем будут расти требования более равномерного распределения поддержки Киева среди союзников.

Ожидается, что лидеры ЕС обсудят финансовые требования Украины на неформальном саммите в Праге, который состоится в конце следующей недели. Дипломатам, которые отвечают за подготовку к встрече, сообщили, что ожидаемые объемы финансирования со стороны европейских стран составят 1,5 миллиарда долларов ежемесячно — как и в случае США.

По оценкам Международного валютного фонда, Украине нужно около пяти миллиардов долларов ежемесячно для предоставления базовых услуг населению и поддержки экономики.