ВОЙНА В Украине У Зеленского отреагировали на бумажки путина об аннексии: Заберем все свое

2022-10-05 18:00

 

В Офисе президента заявили, что так называемые путинские "законы о принятии" украинских областей в состав России не стоят бумаги, на которой подписаны, и что Украина вернет все свои территории.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Ничтожные решения страны-террориста не стоят бумаги, на которой подписаны. Коллективный дурдом может и дальше жить в вымышленном мире".

Детали: По словам главы ОП, лучшее лекарство от российского безумия – "ВСУ, высокоточное оружие, офензива (наступление – ред.)".

"Вернем к реальности, заберем все свое", – подытожил Ермак.

Предыстория:

5 октября президент России Владимир Путин подписал "законы о принятии" в Российскую Федерацию захваченных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

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