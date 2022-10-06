Экономика США предоставит Украине 55 млн долларов для подготовки к зиме: на что пойдут средства

2022-10-06 18:30

 

В Киев с визитом прибыла глава Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Павер. Сегодня, 6 октября, она объявит о предоставлении 55 млн долларов помощи Украине для подготовки к зиме.

Об этом сообщила пресс-служба USAID.

 На что пойдут деньги

Финансовая помощь США будет направлена на ремонт, а также техническое обслуживание труб и оборудования, поставляющего газ до:

  • жилищ украинцев;
  • заведений медицины;
  • учебных заведений;
  • предприятий.

В то же время помощь со стороны USAID будет предусматривать:

  • электрогенераторы;
  • альтернативные источники топлива для больниц, центров пребывания внутри перемещенных лиц и убежище социально уязвимых граждан;

Во время оказания помощи, в первую очередь, внимание будет уделяться тем регионам, которые больше всех пострадали от полномасштабного вторжения России, а именно:

  • Житомирской области;
  • Запорожской области;
  • Киевской области;
  • Николаевской области;
  • Одесской области;
  • Харьковской области;
  • Черниговской области.

Проект "Энергетическая безопасность"

Программа проекта рассчитана на пять лет. Ее главной целью является помощь Украине в создании безопасного и прозрачного энергосектора, обеспечивающего надежную и доступную поставку энергии. Также она поможет снизить зависимость от российского газа и электроэнергии.

"В ответ на брутальную войну, развязанную Российской Федерацией против Украины, правительство США предоставило правительству Украины 8,5 млрд долларов для прямой бюджетной поддержки, которая поможет продолжить финансировать критически важные государственные услуги, а именно: платить заработную плату работникам ГСЧС, обеспечить пенсионные выплаты и содержания больниц. Также, с февраля 2022 года правительство США предоставило гуманитарную помощь стоимостью 1,5 миллиарда долларов миллионам украинцев, которые находятся как в Украине, так и в соседних странах", - добавляет пресс-служба USAID.

Другая поддержка USAID

Во время войны USAID также обеспечивает поддержку агропромышленного комплекса Украины, чтобы производители и дальше могли выращивать и поставлять продукцию на внутренние и общемировые рынки.

Также агентство способствует мерам по документированию военных преступлений россиян, помогает удовлетворить критически важные потребности в сфере здравоохранения и оказывает поддержку местным органам власти и органам местного самоуправления 91 украинской общины в преодолении вызовов, вызванных вторжением России.

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