Политика Китай може відмовитися від Tайваня та захопити східну росію на тлі слабкості кремля

2022-10-28 08:26

Китай може відмовитися від Tайваня і натомість захопити східну росію на тлі вже більш ніж очевижної слабкості кремля, як політичної так і військової, — пише аналітик з нацбезпеки США Крейг Хупер.

"Підстави для "перегляду" китайсько-російського кордону є глибокими. Китай міг би легко знайти привід для скасування поточних угод, вимагаючи, щоб росія негайно повернула наприклад Владивосток.

Також йдеться про близько 23 000 квадратних миль колишньої історично китайської території, якою росія володіла з 1860 року", - додав він.