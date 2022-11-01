Экономика Украинский бизнес уже адаптировался к условиям военного времени, но риски все еще есть, - НБУ

2022-11-01 15:37

В Украине стабилизировалась экономическая активность, но угроза затяжной войны усиливает среднесрочные и долгосрочные риски экономического развития. Об этом говорится в сообщении Национального банка.

"В результате украинская экономика несет существенные потери от гибели и миграции граждан, разрушений критической инфраструктуры и логистических артерий, уничтожения предприятий и производственного потенциала", - говорится в сообщении.

Такая ситуация усугубляет риски угнетения экономической активности, обострения шоков предложения и существенной разбалансировки инфляционных и курсовых ожиданий.

При этом краткосрочные риски для экономики ослабли. "Этому способствовали успехи ВСУ на фронте, дальнейшая адаптация бизнеса и населения к военному положению, активизация международной помощи, а также положительное влияние антикризисных мер НБУ и правительства", - отмечают в НБУ.

При этом центробанк добавил, что "экономическая активность стабилизировалась, хотя и на более низком уровне, чем до войны".