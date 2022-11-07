Политика Вашингтон заявил, что сделает все для предотвращения поставок оружия из Ирана на россию

2022-11-07 13:32

Соединенные Штаты Америки и другие государства могут ввести дополнительные санкции против Ирана из-за поставок страной оружия на рф. Об этом заявила помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Она подчеркнула, что США и их партнеры и союзники будут и далее осуждать такие действия со стороны Ирана.

"А также США и союзники подумают над санкциями, дополнительные к тем, которые уже применяются против Ирана, за поставки на россию этих дронов. Мы сделаем все, что мы можем, чтобы предотвратить поставки оружия из Ирана на россию", - подчеркнула Донфрид.

По словам представительницы Госдепа, Соединенные Штаты сделают все, что в их силах, чтобы иранские ракеты "никогда не попали на поле боя в Украине".

Отметим, Иран признал факт поставки дронов на россию, но заявил, что поставил дроны-камикадзе за несколько месяцев до начала полномасштабной войны против Украины.

В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью заявление Ирана о том, что "небольшое количество" иранских беспилотников было поставлено на россию до вторжения армии орков в Украину.