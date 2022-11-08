Политика Позиция США и Украины по переговорам с Россией совпадает, - Госдепартамент

2022-11-08 18:30

США солидарны с позицией Украины, что кремль не желает никаких мирных переговоров, которые соответствовали бы принципам Устава ООН и международного права – наоборот, Россия делает противоположное и продолжает убивать мирных украинцев.

Об этом заявил в понедельник во время брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"Мы верим, как и украинцы, в установление мира. Установление мира, которое будет уважать принципы Устава ООН в отношении территориальной целостности и суверенитета, которое обеспечило бы способность для Украины защищать свое будущее, обеспечило бы восстановление Украины, а также привлечение к ответственности россии за нападение на Украину и совершение военных преступлений", - заметил Прайс.

Он напомнил, что Президент Украины лично говорил о готовности к переговорам на таких принципах. По словам Прайса, если россия хочет диалога, она должна остановить обстрелы и запуски ракет, прекратить свои атаки и убийства украинских гражданских лиц и уничтожение инфраструктуры.

"Но, конечно, кремль делает все наоборот – он продолжает прибегать к эскалации этой войны вместо того, чтобы дать сигнал, что он готов и открыт к переговорам", - подчеркнул представитель Госдепа.

Прайс также отметил, что и США, и НАТО, и Европейский Союз продолжают придерживаться принципа "Ничего об Украине без Украины".