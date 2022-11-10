Спорт Всемирный боксерский совет исключил из своих рейтингов всех руССких и белорусов

2022-11-10 11:34

Всемирный боксерский совет исключил из своих рейтингов россиян и белорусов. Об этом сообщил президент организации Маурисио Сулейман.

По его словам, такое решение было принято на конгрессе WBC в мексиканском Акапулько. Кроме того, представители стран-агрессоров не смогут бороться за чемпионские титулы организации.

"Всех боксеров из эрефии и беларуси убрали из рейтингов WBC. Организация не будет санкционировать бои в этих двух странах. Их граждане не смогут соперничать за титул чемпиона WBC", - сообщил Сулейман.

На момент принятия решения в рейтингах WBC находились несколько российских боксеров.