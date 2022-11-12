Политика Зеленский провел переговоры с Шольцом: подробности

2022-11-12 13:30

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Обсудили ситуацию на фронте и прочее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

"Пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцом. Обсудили ситуацию на поле боя, в том числе новые российские удары по гражданским. Поддержали продолжение зерновой инициативы и согласовали позиции в преддверии саммита G20", - написал президент.

Также Зеленский поблагодарил Германию за ее вклад в оборону неба Украины, а также за ее границы.