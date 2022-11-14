Политика документ Выборы в США: Демократы сумели удержать контроль над верхней палатой Конгресса

2022-11-14 10:26

Демократическая партия удерживает контроль над верхней палатой Конгресса после победы их кандидата в Неваде. Сохранение контроля в Сенате было критически важным для президента Байдена, а проигрыш сильно усложнил бы оставшиеся два года его первого срока в Белом доме.



Среди прочего это означает, что демократы в Сенате смогут отклонять законопроекты, принятые Палатой представителей, и устанавливать свою повестку дня.

CNN пишет, что это станет возможным, благодаря победам кандидатов от демократической партии в Неваде и Аризоне.

"У демократов теперь 50 мест в Сенате против 49 мест у республиканцев", - говорится в материале.

По прогнозам CNN, в Неваде переизберут сенатора Кэтрин Кортес Масто, бывшую прокурора и генпрокурора штата. Она побеждает республиканца Адама Лаксальта, ее преемника на посту генерального прокурора, сына и внука бывших сенаторов.

А в Аризоне, по прогнозам CNN, сенатор-демократ Марк Келли, бывший астронавт и муж бывшего члена палаты представителей Габриэль Гиффордс, победит республиканца Блейка Мастерса, венчурного капиталиста, которого поддержали Дональд Трамп и технический магнат и новый мегадонор Республиканской партии Питер Тиль.

Прогнозируемая победа Кортес Масто обеспечивает демократам 50 место в Сенате. В штате Джорджия 6 декабря должен состояться второй тур выборов, в котором будут участвовать сенатор-демократ Рафаэль Уорнок и кандидат от республиканцев Гершель Уокер, ни один из которых не преодолел 50-процентный барьер в первом туре.

До этого решающий голос в Сенате будет у вице-президента Камалы Харрис. Даже если республиканцы выиграют второй тур от Джорджии, вице-президент Камала Харрис продолжит подавать решающий голос в Сенате, разделенном поровну, чтобы гарантировать демократическое большинство.

О прогнозируемой победе Кортес Масто, которая станет решающей, пишет и The Washington Post.

Издание отмечает, что на промежуточных выборах 2022 года только одно место в Сенате сменило владельца: в Пенсильвании, где демократ Джон Феттерман, проводивший предвыборную кампанию во время восстановления после майского инсульта, победил республиканца Мехмета Оза, знаменитого врача, которого поддерживал Дональд Трамп.

При этом республиканцы успешно защитили места в упорных гонках во Флориде, Северной Каролине, Огайо и Висконсине, в то время как демократы сохранили свои места в конкурентных соревнованиях в Аризоне, Колорадо, Неваде и Нью-Гэмпшире.

Благодаря победе на промежуточных выборах демократы смогут утверждать предложенные президентом Джо Байденом кандидатуры судей, а также отклонять законопроекты, принятые Палатой представителей.