Политика документ Выборы в США: Демократы сумели удержать контроль над верхней палатой Конгресса

2022-11-14 10:26

Демократическая партия удерживает контроль над верхней палатой Конгресса после победы их кандидата в Неваде. Сохранение контроля в Сенате было критически важным для президента Байдена, а проигрыш сильно усложнил бы оставшиеся два года его первого срока в Белом доме.

Среди прочего это означает, что демократы в Сенате смогут отклонять законопроекты, принятые Палатой представителей, и устанавливать свою повестку дня.

 CNN пишет, что это станет возможным, благодаря победам кандидатов от демократической партии в Неваде и Аризоне.

"У демократов теперь 50 мест в Сенате против 49 мест у республиканцев", - говорится в материале.

По прогнозам CNN, в Неваде переизберут сенатора Кэтрин Кортес Масто, бывшую прокурора и генпрокурора штата. Она побеждает республиканца Адама Лаксальта, ее преемника на посту генерального прокурора, сына и внука бывших сенаторов.

А в Аризоне, по прогнозам CNN, сенатор-демократ Марк Келли, бывший астронавт и муж бывшего члена палаты представителей Габриэль Гиффордс, победит республиканца Блейка Мастерса, венчурного капиталиста, которого поддержали Дональд Трамп и технический магнат и новый мегадонор Республиканской партии Питер Тиль.

Прогнозируемая победа Кортес Масто обеспечивает демократам 50 место в Сенате. В штате Джорджия 6 декабря должен состояться второй тур выборов, в котором будут участвовать сенатор-демократ Рафаэль Уорнок и кандидат от республиканцев Гершель Уокер, ни один из которых не преодолел 50-процентный барьер в первом туре.

До этого решающий голос в Сенате будет у вице-президента Камалы Харрис. Даже если республиканцы выиграют второй тур от Джорджии, вице-президент Камала Харрис продолжит подавать решающий голос в Сенате, разделенном поровну, чтобы гарантировать демократическое большинство.

О прогнозируемой победе Кортес Масто, которая станет решающей, пишет и The Washington Post.

Издание отмечает, что на промежуточных выборах 2022 года только одно место в Сенате сменило владельца: в Пенсильвании, где демократ Джон Феттерман, проводивший предвыборную кампанию во время восстановления после майского инсульта, победил республиканца Мехмета Оза, знаменитого врача, которого поддерживал Дональд Трамп.

При этом республиканцы успешно защитили места в упорных гонках во Флориде, Северной Каролине, Огайо и Висконсине, в то время как демократы сохранили свои места в конкурентных соревнованиях в Аризоне, Колорадо, Неваде и Нью-Гэмпшире.

Благодаря победе на промежуточных выборах демократы смогут утверждать предложенные президентом Джо Байденом кандидатуры судей, а также отклонять законопроекты, принятые Палатой представителей.

subscriber subscriber

Еще по теме

ATACMS для Украины: обе партии Конгресса США поддерживают передачу ракет большой дальности

2022-07-28 16:00

Цели путина в Украине потерпели неудачу, - Конгресс США

2022-07-27 21:00

Авиация, ПВО, противотанковые ракеты: сенатор США призвал увеличить военную помощь Украине

2022-07-06 22:00

В Сенате США рф признали государством — спонсором терроризма: что это значит

2022-06-25 16:30

Еще новости в разделе "Политика"

документ Выборы в США: Демократы сумели удержать контроль над верхней палатой Конгресса

2022-11-14 10:26

Зеленский провел переговоры с Шольцом: подробности

2022-11-12 13:30

Позиция США и Украины по переговорам с Россией совпадает, - Госдепартамент

2022-11-08 18:30

Советник Байдена ведет переговоры с помощником Путина, - WSJ

2022-11-07 20:30
Все статьи раздела "Политика"

Политика

документ Выборы в США: Демократы сумели удержать контроль над верхней палатой Конгресса 2022-11-14 10:26
Зеленский провел переговоры с Шольцом: подробности 2022-11-12 13:30
Позиция США и Украины по переговорам с Россией совпадает, - Госдепартамент 2022-11-08 18:30
Советник Байдена ведет переговоры с помощником Путина, - WSJ 2022-11-07 20:30