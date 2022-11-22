Политика Евросоюз одобрил предоставление Украине еще 2,5 миллиардов евро помощи

2022-11-22 13:35

Европейская комиссия одобрила предоставление Украине еще 2,5 млрд евро помощи. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.

Глава ЕК также напомнила, что в 2023 году Еврокомиссия планирует выделить 18 млрд евро для Украины с регулярным предоставлением средств.

"Для срочного восстановления, которое приведет к быстрому и успешному восстановлению страны. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнула она.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина ожидает получить от ЕС 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи.