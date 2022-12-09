Политика Процесуальна помилка, процесуальна безграмотність чи свідомий намір… ???

2022-12-09 13:20

До нашої редакції звернувся онук позивача по одній із цивільних справ, що слухається в Приморському районному суді міста Одеси.

Позивач Кришталь Володимир є особою похилого віку, 1940 – х років народження, подав позов до вищенаведеного суду про поділ спільного нерухомого майна подружжя, яке було нажито за час шлюбу з його колишньою дружиною Кришталь Аллою.

Судова справ слухалась у Приморському районному суді міста, суддею Чернявською, більш як півтора року.

Під час періоду слухання, як учасник в справу вступила Семенцова Ірина, яка є дочкою подружжя Кришталь, при цьому, подала окремий позов та заявляла що все майно набуте подружжям також є іі майном, не надавши жодних аргументованих доказів за увесь час слухання.

На при кінці 2021 року, Семенцова Ірина зрозумівши, що її позов є безпідставним, необргунтованим та суддя Чернявська відмовить у його задоволенні, подала ще один позов, із тими самими сторонами та предметом спору до того ж суду.

Незважаючи на те, що цивільний процесуальний кодекс Україна категорично забороняє слухати дві справи з тотожними вимогами та однаковими сторонами в одному судді, 06.10.2022 року суддею Приморського районного суду міста Одеси Шестаковою Яною Вікторівною, яка є уродженцем Херсонської області і була відряджена до Приморського районного суду, провадження по цивільній справі за позовною заявою Семенцової Ірини було відкрито!!!!, а суддя Чернявська була вимушена закрито провадження по свій справі.

При цьому, суддя Шестакова допустила грубі халатні дії та не перевірила підстав для відмови у відкритті провадження по справі за позовом Семенцової Ірини.

Більш того, 27.10.2022 року ухвалою, не заслухавши думки сторін по справі, було вирішено залучити як третьою сторону Семенцова Олексія, колишнього чоловіка Семенцовой Ірини, який стверджуе, що він теж давав грошові кошти на придбання нерухомого майна, що належить подружжю Кришталь.

При цьому Семенцов Олексій е депутатом одеськой обласноi ради вiд партii Слуга Народу, а також много рокiв займав керiвничi посади у полiцii, та може мати широкі зв’язки у різних колах і можливо може чинити тиск на суддю чи іншими методами сприяти у недобросовісності вирішення цивільного спору.

Відносно вищенаведеного не можна стверджувати однозначно, але є вкрай дивним, чому суддя Шестакова пішла на такі процесуальні порушення.

В свою чергу, задоволення позову Семенцової Ірини, який був поданий проти свого батька і слухається суддею Шестаковою, спричинить невідворотні наслідки з позбавлення права власності на нерухоме майно Кришталь Володимира та унеможливить розподіл часток в нерухомості за первісним позовом.