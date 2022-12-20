Мир видео В роССии взорвался трубопровод с экспортным газом в Западную Европу через Украину

2022-12-20 17:30

Взрыв на магистральном газопроводе произошел на следующий день после того, как в ЕС договорились о предельной цене на российский газ.

В Чувашии случился масштабный пожар на магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород, сообщают российские СМИ.

Как пишет пропагандистский Mash, по газопроводу, построенному в начале 1980-х, российское топливо поставляют в Западную Европу через Украину.

Газопровод пересекает российско-украинскую границу в районе ГИС "Суджа" в Курской области.

"До возгорания велись работы эксплуатирующей организацией Заволжское линейное управление магистральных газопроводов "Газпром трансгаз Нижний Новгород", - говорится в сообщении пресс-службы главы Чувашии.

Из-за высокой температуры пожарные не могут подобраться ближе. По словам жителей близлежащих деревень, рядом находится интернат. Людей там заперли в помещениях и следят, чтобы никто не выходил на улицу.

Три человека погибли, один пострадал в результате взрыва.

Газоперекачивающая станция "Суджа", через которую идет газ с загоревшегося газопровода, сейчас остается единственной точкой на российско-украинской границе, на которой до сих пор идет транзит газа, отмечает РБК.