Спорт Петраков покидает сборную Украины: СМИ назвали нового тренера команды

2022-12-26 17:30

 

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков не будет продолжать работу в национальной команде. Его контракт с Украинской ассоциации футбола (УАФ) истекает 31 декабря, и организация не станет его продлевать. Предполагается, что новым наставником "сине-желтых" станет Сергей Ребров".

Такими данными располагает журналист Илья Бурбас, о чем он пишет в своем Tekegram-канале. По его информации Ребров детально согласовал соглашение с УАФ и станет преемником Петракова. При этом на сегодняшний день легенда "Динамо" сегодня работает в арабском "Аль-Айне", с которым имеет контракт до июня будущего года.

Если Ребров до марта, когда сборная Украины стартует в отборе к чемпионату Европы-2024, уволится из своего нынешнего клуба, то немедленно приступит к исполнению обязанностей наставника национальной команды. Если же тренер доработает до завершения контракта, то мартовский сбор "сине-желтых" проведет его тренерский штаб.

Стартовую встречу квалификации к Евро-2022 украинцы сыграют 26 марта в Лондоне с Англией. Также соперниками наших соотечественников будут итальянцы, северные македонцы и мальтийцы.

Петраков возглавил сборную Украины в ноябре 2021 года. Под его руководством "сине-желтые" провели 15 матчей, в которых добыли шесть побед, семь раз сыграла вничью и дважды проиграла.

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