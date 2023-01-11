Спорт Полузащитник Тайсон снова будет играть под руководством Луческу

2023-01-11 10:29

Тайсон разочаровался в Интернасьонале и возвращается в Европу. Причем, по информации журналиста Фабрицио Романо, игрок снова будет выступать под руководством Луческу. Правда уже не старшего Мирчи, а его сына Развана.

Дело в том, что бывший полузащитник Шахтера Тайсон согласовал контракт с ПАОКом. Соглашение между 35-летним игроком и греческим клубом рассчитано до июня 2024 года. Уже на этой неделе игрок должен прибыть в Грецию для прохождения медосмотра.

Напомним, что последние два сезона Тайсон провел в Интернасьонале, за который сыграл 49 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

Однако в последнее время отношения между игроком и клубом испортились. Футболист разорвал контракт с Интернасьоналем, а затем раскритиковал президента клуба. Сообщалось, что полузащитник может продолжить карьеру в другом клубе Бразилии, однако он выбрал возвращение в Европу.