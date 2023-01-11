Спорт Полузащитник Тайсон снова будет играть под руководством Луческу

2023-01-11 10:29

Тайсон разочаровался в Интернасьонале и возвращается в Европу. Причем, по информации журналиста Фабрицио Романо, игрок снова будет выступать под руководством Луческу. Правда уже не старшего Мирчи, а его сына Развана.

Дело в том, что бывший полузащитник Шахтера Тайсон согласовал контракт с ПАОКом. Соглашение между 35-летним игроком и греческим клубом рассчитано до июня 2024 года. Уже на этой неделе игрок должен прибыть в Грецию для прохождения медосмотра.

Напомним, что последние два сезона Тайсон провел в Интернасьонале, за который сыграл 49 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

Однако в последнее время отношения между игроком и клубом испортились. Футболист разорвал контракт с Интернасьоналем, а затем раскритиковал президента клуба. Сообщалось, что полузащитник может продолжить карьеру в другом клубе Бразилии, однако он выбрал возвращение в Европу.

subscriber subscriber

Еще по теме

Промоутер Тайсона Фьюри готовит ему следующий бой, не принимая во внимание поединок против Усика

2023-01-10 15:37

СБУ разоблачила больше тысячи интернет-троллей, распространявших фейки о войне в Украине

2022-12-28 09:33

Усик назвал единственного интересного для него соперника, кроме Фьюри

2022-09-04 22:00

Почему роССия хвастается массовым уничтожением HIMARS: всплыли интересные факты

2022-08-30 19:30

Еще новости в разделе "Спорт"

Полузащитник Тайсон снова будет играть под руководством Луческу

2023-01-11 10:29

Промоутер Тайсона Фьюри готовит ему следующий бой, не принимая во внимание поединок против Усика

2023-01-10 15:37

Агент Жорже Мендеш разорвал контракт с Криштиану Роналду после 20 лет сотрудничества

2023-01-06 17:32

Раскрыты первые подробности переговоров по организации боя Усик - Фьюри

2022-12-27 10:25
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Полузащитник Тайсон снова будет играть под руководством Луческу 2023-01-11 10:29
Промоутер Тайсона Фьюри готовит ему следующий бой, не принимая во внимание поединок против Усика 2023-01-10 15:37
Агент Жорже Мендеш разорвал контракт с Криштиану Роналду после 20 лет сотрудничества 2023-01-06 17:32
Раскрыты первые подробности переговоров по организации боя Усик - Фьюри 2022-12-27 10:25