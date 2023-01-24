Политика У Владимира Зеленского назвали реальную причину череды громких кадровых решений

2023-01-24 12:27

Президент Владимир Зеленский своими кадровыми решениями реагирует на ключевой запрос общества на справедливость. Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter во вторник, 24 января.

"Кадровые решения Зеленского свидетельствуют о ключевых приоритетах государства. Никаких "закрытых глаз". Во время войны все должны понимать свою ответственность. Президент видит и слышит общество. И непосредственно реагирует на ключевой общественный запрос – справедливость для всех", – заявил Подоляк.

Накануне стало известно, что Зеленский уволил с занимаемой должности заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

А сегодня появилось информация о громких увольнения в Минобороны и Офисе генпрокурора.